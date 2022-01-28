«Ингулец» подписал экс-игрока «Мариуполя»

Бывший полузащитник «Мариуполя» Владислав Клименко определился с новым клубом. 27-летний хавбек подписал контракт с «Ингульцом», сообщает пресс-служба петровцев.

О подробностях сделки информации пока нет.

Напомним, что Клименко ранее играл за «Ингулец» с 2017 по 2020 год. Затем перешел в «Черноморец», а последним клубом был «Мариуполь».

В текущем сезоне УПЛ Клименко в составе мариупольской команды провел 6 матчей и забил 1 мяч.

На зимний перерыв «Ингулец» ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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