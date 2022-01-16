«Ингулец» подписал экс-игрока «Колоса»

«Ингулец» объявил о подписании контракта с защитником Тарасом Сакивым. О подробностях сделки с бывшим игроком «Колоса» информации нет.

24-летний футболист успел в юношеском возрасте поиграть за обоих грандов украинского футбола – сначала за донецкий «Шахтер», а затем за киевское «Динамо».

В 19 лет дебютировал в УПЛ в составе полтавской «Ворсклы», за которую сыграл в групповом турнире Лиги Европы против лондонского «Арсенала» и лиссабонского «Спортинга».

После «Ворсклы» успел поиграть за «Рух», «Минай» и «Колос». В нынешнем сезоне провел 6 матчей в составе ковалевского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» официально презентовал обновленный тренерский штаб.

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