«Ингулец» определился с четырьмя спаррингами на сборе в Турции

С 15 по 27 января футболисты из Петрово проведут дома первый этап подготовки к весенней части сезона.

Затем, как стало известно Meta-ratings.com.ua подопечные Сергея Лавриненко отправятся на сбор в Турцию, где запланированы семь контрольных матчей. Пока что подписаны контракты на проведение четырех спаррингов: 30 января — с болгарским ЦСКА (София), 10 февраля — с ФК «Медзь»(Польша,Легница), 16 — с «Кривбассом» и 18 — с еще одной польской командой-«Видзев» (Лодзь).

«Ингулец» определился с соперниками на сборах

По имеющейся информации, в составе делегации «Ингульца», которая отправится на сбор в Турцию, будет 25 футболистов, среди них и группа новичков.

Пока же петровчане подписали соглашения с вратарем Даниилом Кучером из «Миная» и полузащитником Андреем Близниченко из молдавского «Шерифа».

Напомним, что «Ингулец» занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков и имея одну игру в запасе.

Ранее мы сообщали о том, что с «Ингульцом» подпишет контракт экс-игрок брестского «Руха».

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