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«Ингулец» официально презентовал обновленный тренерский штаб

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
19:09
Новость
Футбол

ФК «Ингулец» представил обновленный тренерский штаб наставника команды из Петрово Сергея Лавриненко.

Ассистентами специалиста стали экс-футболисты команды Богдан Шуст, Младен Бартулович и Владислав Лупашко.

«Поздравляем опытных спортсменов с новым шагом в их футбольной карьере», - написано в инстаграме «Ингульца».

Ранее «Ингулец» определился с четырьмя спаррингами на сборе в Турции.

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