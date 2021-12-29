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«Ингулец» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Миная»

Павел Соловей
Павел Соловей
29.12.2021
11:24
Новость
Футбол

Бывший вратарь «Миная» Даниил Кучер заключил соглашение с «Ингульцом». О подробностях сделки 24-летнего голкипера с клубом из Петрово не сообщается.

Вчера наш сайт информировал о том, что Кучер прибыл в расположение «Ингульца» и подписании контракта.

Кучер является воспитанником академии «Днепра». Он также выступал за криворожский «Горняк» и латвийские «Даугавпилс» и РФШ.

В текущем сезоне УПЛ Кучер в составе «Миная» провел 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча.

На зимний перерыв «Ингулец» ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.

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