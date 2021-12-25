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«Ингулец» назначил директора клубной академии

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
25.12.2021
19:51
Новость
Футбол

В команде из Петрово вакантной остается должность спортивного директора.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после того, как было расторгнуто соглашение о сотрудничестве со спортивным директором Вадимом Яровым, в «Ингульце» активно ищут ему замену и надеются, что до 15 января 2022 года, когда команда вернется из отпуска, эту вакансию удастся заполнить.

А вот с новым директором клубной академии в «Ингульце» уже определились: с 1 января 2022 года им станет Олег Стронцицкий, который в осенней части сезона отвечал в основной команде за подготовку вратарей.

Пока что не известно будет, он и дальше тренировать голкиперов, или сосредоточится только на административной работе.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.

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