«Ингулец» может подписать японского хавбека

Полузащитник Юкиоши Карашима может переехать в Украину на правах свободного агента. 24-летний японский хавбек находится в сфере интересов «Ингульца», сообщает телеграм-канал «Бий-біжи».

На протяжении этого года опорный полузащитник из Страны восходящего солнца защищал цвета литовского «Гегльманна», который завершил внутренний чемпионат, проводящийся по системе «весна-осень», на пятом месте.

Срок действия контракта Карашимы истекает 31 декабря. В завершившемся сезоне он провел 35 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Юкиоши выступал за японские команды, а также немецкий «Хюрт» и рижское «Динамо».

На зимний перерыв «Ингулец» ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.

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