«Ингулец» хочет взять на сбор форварда из клуба Второй лиги

Прогресс воспитанника харьковского УФК и академии «Днепра» не остался незамеченным.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Ингулец» планирует просмотреть в тренировочном процессе нападающего «Никополя» Николая Рогулина.
19-летний футболист в нынешнем сезоне Второй лиги провел 19 матчей и забил 3 мяча. Контракт Рогулина с «Никополем» заканчивается в начале марта.
С 15 по 27 января команда из Петрово проведет дома первый этап подготовки к весенней части сезона. В дальнейших планах — сбор в Турции.
«Ингулец» занимает 14-е место в УПЛ. От зоны прямого вылета подопечных Сергея Лавриненко отделяет 3 очка.
«Никополь» — 12-я команда группы Б Второй лиги.
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