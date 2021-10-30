«Ингулец» и «Верес» сыграли вничью

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» в Кропивницком на стадионе «Зирка» принимал «Верес». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

«Ингулец» не может выиграть в шести последних матчах, а команда Юрия Вирта продлила серию без поражений до четырех поединков.

Команда Сергея Лавриненко занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Верес» поднялся на седьмую строчку, имея в своем активе 19 очков.

Премьер-лига

13-й тур

«Ингулец» – «Верес» – 0:0

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