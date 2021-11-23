Индзаги: в матче с «Шахтером» все в наших руках

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги перед поединком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтером» ответил на вопросы журналистов.

«В воскресенье мы провели действительно отличный поединок, обыграв «Наполи» – команду с лучшей, на мой взгляд, обороной в Европе. Мои подопечные сдали тест на зрелость и характер. Также мы знаем, что в матче с «Шахтером» все в наших руках. После побед над «Шерифом» предстоит столкнуться с командой, у которой отличный тренер и которая поставила нас в затруднительное положение в первой встрече. Чтобы добиться результата, нужно продемонстрировать лучшую игру.

Завтрашний день очень важен для клуба и болельщиков, ведь предстоит решить одну из главных задач. Когда я пришел в «Интер», то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Игра с «Шахтером» для нас во многом решающая, так как в последнем туре предстоит выезд в Мадрид и не хотелось бы откладывать задачу на эту игру. Но и «Шахтер» – противник высокого уровня, который может поставить нас в затруднительное положение. Готовимся к поединку тщательнейшим образом», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Шахтера».

Матч «Интер» – «Шахтер» пройдет 24 ноября и начнется в 19:45.

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