Индзаги: самый важный матч сезона будет с «Шахтером»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча Серии А с «Наполи» (3:2).



«Это был один из ключевых матчей сезона, но самый важный будет через три дня с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Мы одержали заслуженную победу над очень сильной командой, у которой лучшее владение в этом сезоне в Серии А – 60% в среднем за матч.

У нас были кадровые потери, многие вернулись поздно из своих сборных после долгих поездок. Джеко не в лучшей форме, Корреа поучил повреждение, иначе я бы его не заменил.

Мы должны продолжать в том же духе. Теперь нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, ведь «Интер» уже давно не выходил в плей-офф. У нас есть хорошая возможность сделать это», – сказал Индзаги.

Матч с «Интер» - «Шахтер» состоится 24 ноября.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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