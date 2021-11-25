Индзаги: облегчение к «Интеру» пришло после первого гола Джеко

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после матча с «Шахтером» (2:0) в пятом туре Лиги чемпионов. «Нерадзурри» пробились в плей-офф этого турнира впервые с 2011 года.

«Эта победа была нам необходима. Напряжение стало расти после первого тайма — у нас было много моментов, но счет оставался 0:0. Так что гол Джеко принес облегчение, и поэтому я сейчас счастлив.

Мы провели отличный матч, хотя 48 часов назад у нас была другая игра, в которой мы израсходовали много сил. Мы в хорошей форме, но впереди много матчей, и сложности поджидают за каждым углом. Игра у нас налаживается, у нас лучшая атака в Серии А, пускай мы потеряли некоторое количество очков», — цитирует Индзаги официальный сайт «Интера».

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