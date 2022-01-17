Индзаги об увольнении Шевченко: в футболе мало терпения

Главный тренер «Брешии» Филиппо Индзаги поделился мнением об увольнении Андрея Шевченко из «Дженоа». Генуэзский клуб отправил украинца в отставку 15 января из-за неудовлетворительных результатов.



«Мне очень жаль. У него был сложный календарь, ему еще предстояло подписать несколько игроков. В футболе мало терпения. У нас чудесная работа, которая приносит и радость, и трудные моменты. Это случалось и со мной. Уверен, он вернется сильнее. Желаю ему удачи в будущем», — сказал Индзаги в интервью ресурсу MilanLive.it.

Напомним, что Филиппо Индзаги защищал цвета «Милана» с Андреем Шевченко с 2001-го по 2006 год. Вместе они выигрывали чемпионат Италии в 2004 году и Лигу чемпионов в 2003 году.

Ранее Андрей Шевченко высказался по поводу своей отставки в «Дженоа».

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