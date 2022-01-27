Именитый итальянский тренер может возглавить сборную Польши

Итальянский специалист Клаудио Раньери фигурирует в списке потенциальных наставников сборной Польши, сообщает SportoweFakty.



В начале недели Раньери был уволен из «Уотфорда». Итальянец возглавлял «Шершней» с октября прошлого года.

Отмечается, что главным фаворитом на должность главного тренера сборной Польши является Андрей Шевченко. В его назначении заинтересован президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Функционер пообещал, что представит нового тренера сборной 31 января на Национальном стадионе в Варшаве.

Ранее была информмация, что Шевченко ведет переговоры с «Дженоа» о расторжении контракта, чтобы иметь возможность подписать соглашение с Польским футбольным союзом.

Польша в марте сыграет с Россией в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022.

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