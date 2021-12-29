ИИХФ приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022

В связи со случаями заражения коронавирусом в командах был отменен молодежный чемпионат мира. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ). В сообщении отмечается, что для федерации здоровье игроков является приоритетным.
Ранее стало известно, что сборной России засчитали поражение в матче со Словакией из-за коронавируса у Матвея Мичкова. До этого по аналогичной причине сборной Чехии присудили поражение в игре с Финляндией. Днем ранее таким же образом сборная Швейцарии получила победу над командой США.
Завершится молодежный чемпионат мира должен был 5 января.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.