Игроком сборной Украины интересуются клубы Бундеслиги и MLS

Защитник «Славии» и сборной Украины Тарас Качараба попал в сферу интересов нескольких клубов Бундеслиги, а также клубов из MLS и Бельгии.

«К Тарасу сейчас проявляют интерес три клуба – из Бундеслиги, представляющий первую шестерку, из MLS и из Бельгии. В последнем случае это, по сути, официальный запрос на игрока. Но трансфер в какой-то из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января будущего года «Славая» не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы у «Слована», — цитирует агента Вячеслава Заховайло Footboom.

Отметим, что трансфер Тараса Качарабы принадлежит либерецкому «Словану».

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