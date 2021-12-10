Игроки «Шахтера» провели заключительную тренировку в году и вручили подарки особенным детям

10 декабря «Шахтер» провел заключительную тренировку в 2021 году.



«Оранжево-черные» готовятся к выездному матчу чемпионата Украины с «Александрией», который состоится 11 декабря на стадионе «Ника». Затем команда уйдет в отпуск.

Пятничная тренировка длилась 40 минут. После разминки и квадратов была организована двусторонка на половине поля, также футболисты отдельно отрабатывали стандартные положения.

А по завершении сессии состоялась акция, которую ФК «Шахтер» проводит уже много лет подряд, – футболисты подарили подарки детям. В 2021 году последнюю тренировку «горняков» посетили 30 детей с инвалидностью, занимающихся в проекте «Давай, играй!» в Киеве. Они получили подарки, взяли автографы и сфотографировались с игроками.

«Сегодня у команды последняя тренировка года. Уже много лет мы проводим мероприятия для детей, когда футболисты дарят им новогодние подарки. В этом году к «Шахтеру» приехали дети из проекта «Давай, играй!», тренирующиеся в Киеве уже несколько лет. Мы подготовили интересные подарки. В коробках худи «Шахтера», оранжевые и черные, кому какой достанется – это сюрприз. Также там полезные сладости, фруктовая пастила для детей. К сожалению, в прошлом году такое мероприятие прошло дистанционно из-за ограничений, связанных с COVID-19. Футболисты собирали подарки на базе и передавали, а дети получали их у себя на площадке. А в этом году, к нашей радости, мы смогли провести встречу на базе. И ребятам очень нравится быть здесь, и игроки получили удовольствие от общения с гостями», сказала директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Отметим, что в предыдущие годы на тренировки в декабре приезжали дети-переселенцы, дети из интернатов и детских домов семейного типа.





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