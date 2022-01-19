Игроки «Шахтера» провели крещенские купания в Турции

Утро 19 января игроки «Шахтера» начали с того, что окунулись в воды Средиземного моря. Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Андрей Пятов ранним утром отпраздновали Крещение.



«Отлично, на улице холоднее чем водичка, водичка вообще бомба. Самое холодно было, по-моему, в позапрошлом году, когда в Киеве в прорубе ныряли. Тогда холодно было вообще капец», – сказал Степаненко.

Донецкая команда проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. На данный момент подтверждены следующие спарринги «горняков»: «Вольфсбергер», Австрия (24 января), «Шахтер» Солигорск, Беларусь (28 января), «Црвена Звезда», Сербия (31 января).

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