Игроки сборной Украины по футзалу будут отмечены особыми званиями

Президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua сообщил о том, что сборная Украины проведет торжественную встречу с первыми лицами украинского спорта.

«Ребята достойно выступили на Евро, поэтому у руководства страны и украинского спорта есть желание встретиться с командой. Пока еще не знаем, когда это произойдет, подбираем дату. Уверен, ребята заслужили такое внимание. Поэтому вполне справедливо они получат звания мастеров международного класса».

Напомним, что на чемпионате Европы-2022 по футзалу сборная Украины заняла четвертое место.

Ранее президент украинской ассоциации футзала Сергей Владыко отреагировал на информацию о том, что российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на поведение украинских болельщиков во время полуфинального матча с россиянами в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах.

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