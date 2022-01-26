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Игроки «Львова» и «Ингульца» перешли в «Альянс»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
26.01.2022
20:33
Новость
Футбол

Команда из Липовой Долины возобновила подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболистам «Альянса» представлен новый главный тренер — Анатолий Бессмертный, ранее возглавлявший «Львов». Его помощником будет Юрий Ярошенко, минувшей осенью руководивший «Альянсом».

Футболистам «Альянса» представлен новый главный тренер
Футболистам «Альянса» представлен новый главный тренер

По имеющейся информации, сегодня контракты с «Альянсом» подписали нападающий Владислав Шарай и полузащитник Иван Брикнер, ранее защищавшие цвета «Ингульца» и «Львова».

На просмотре находятся Александр Снижко из «ЛНЗ», Роман Яловенко («Олимпик») и Дмитрий Ефименко из «Ужгорода».

Напомним, что во время первого этапа подготовки «Альянс» проведет спарринги с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».

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