Игроки «Львова» и «Ингульца» перешли в «Альянс»

Команда из Липовой Долины возобновила подготовку ко второй части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболистам «Альянса» представлен новый главный тренер — Анатолий Бессмертный, ранее возглавлявший «Львов». Его помощником будет Юрий Ярошенко, минувшей осенью руководивший «Альянсом».
По имеющейся информации, сегодня контракты с «Альянсом» подписали нападающий Владислав Шарай и полузащитник Иван Брикнер, ранее защищавшие цвета «Ингульца» и «Львова».
На просмотре находятся Александр Снижко из «ЛНЗ», Роман Яловенко («Олимпик») и Дмитрий Ефименко из «Ужгорода».
Напомним, что во время первого этапа подготовки «Альянс» проведет спарринги с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».
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