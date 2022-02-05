Игроки хоккейной Суперлиги Украины сыграли матч под открытым небом на замерзшем озере

5 февраля в Тернополе стартовал всеукраинский чемпионат по хоккею среди любителей на озере «Ternopil Hockey Classic - 2022».



«Ternopil Hockey Classic» – это ежегодный чемпионат по хоккею среди любителей на озере, не имеющий аналогов в Украине. От привычного хоккея соревнования на озере отличается правилами игры, отсутствием вратарей и минимальной экипировкой.

Первый игровой день турнира также посетили игроки «Донбасса» Глеб Кривошапкин, Александр Пересунько, Максим Разумов и Никита Терлецкий, а также хоккеисты СК «Сокол» - Илья Собченко, Станислав Теплицкий, Кирилл Фроленко и Еету Моксунен.

Кроме них, участие в матче приняли легенды украинского хоккея – генеральный директор Суперлиги Сергей Варламов и спортивный директор ХСУ Александр Победоносцев.

Хоккеисты провели выставочный матч в формате “3 полевых игрока + вратарь”. Отметим, что эта встреча стала первой игрой под открытым небом с участием игроков команд Хоккейной Суперлиги.

Поединок со счётом выиграла команда «Донбасса» со счетом 7:6. У дончан 5 шайб забросил Глеб Кривошапкин, также по голу на свой счет записали Александр Пересунько и Максим Разумов. В составе СК Сокол» все 6 шайб забросил юный Илья Собченко.

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