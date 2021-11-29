Игроки «Белененсеша» заразились новым штаммом коронавируса омикрон

В ряде европейских стран выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса COVID-19, которому ранее в ВОЗ присвоили название омикрон.

Службы здравоохранения Португалии в свою очередь объявили об обнаружении 13 случаев заражения новым штаммом. Все выявленные случаи связаны с игроками и персоналом ФК «Белененсеш».

В пятницу, 26 ноября, стало известно о вспышке COVID-19 в «Белененсеше». На самоизоляцию отправились 13 игроков, главный тренер Филипе Кандиду, его ассистент и два сотрудника клуба.

Из-за вспышки доступными для матча чемпионата Португалии против «Бенфики» оказались только девять футболистов, включая двух вратарей.

К перерыву счет был 7:0 в пользу лиссабонцев. На второй тайм вышли семь футболистов «Белененсеша», на первой секунде второй 45-минутки игрок хозяев упал на газон, показывая, что получил травму.

Согласно правилам, на поле должно находиться минимум семь футболистов. После совещания главного судьи Мануэла Моты с ассистентами и тренерами команд, было принято решение закончить матч и присудить хозяевам техническое поражение — 0:3.

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