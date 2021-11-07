Игрок «Ворсклы» заявил, что пострадал от расизма во время матча с «Динамо»

Бразильский нападающий «Ворсклы» Лукас Ранхель, забивший вчера один из мячей в ворота киевского «Динамо», заявил, что пострадал от расизма, проявленного в его сторону во время матча.



«Любой, кто меня знает как личность, знает же, что я не «ми-ми-ми», но сегодня в матче между «Ворсклой» и «Динамо» я пострадал от расизма. Оскорбления были с трибун и от одного из их игроков.

Я думаю, что это уже слишком. Мы все люди, все едим, у нас есть чувства, эмоции. В глубине души мне жаль таких людей. Да простит Бог этих людей!

Я прошу: давайте перестанем относится к людям как к мусору из-за нашего цвета кожи. Я черный и очень горжусь этим. Я люблю свой цвет», - цитирует Ранхель Lance ссылаясь на Инстаграм футболиста.

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