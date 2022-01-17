Игрок сборной Украины по гандболу: Хорватия сейчас даже сильнее Франции

Линейный сборной Украины по гандболу Дмитрий Тютюнник дал комментарий накануне заключительного матча группового этапа чемпионата Европы против хорватов.

«Как по мне, Хорватия сейчас даже сильнее Франции. У них очень интересная игра в нападении, также восстановился и уже играет их лидер Циндрич. Это тот игрок, который испортит нам много нервов. Задняя линия у них хорошо бросает, весь состав — топовые игроки. Нам будет тяжело с ними, хотя надежда есть.



Главное, что нам нужно исправить — не проигрывать борьбу один в один. Это наша самая большая проблема. Если убрать этот нюанс, то будет гораздо легче.



Мы, к сожалению, многое проигрываем один в один. Когда это происходит, защитнику идет помощь от играющего рядом в обороне партнера, и соперник делает стяжку и выводят игрока на чистый бросок.



Надо жестче играть в защите, встречать, завязывать, не давать им так легко проходить. Мы настраиваемся на хорошую игру, физически — мы готовы», — сказал Тютюнник в интервью каналу XSPORT.

Матч Украина — Хорватия состоится сегодня, начало — 19.00. Ранее наша сборная уступила сербам (23:31) и французам (23:36).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Власти Австралии подтвердили решение по Джоковичу

Свитолина выиграла матч первого круга Australian Open

Свитолина: довольна уровнем тенниса, который я показала

Australian Open: Костюк пробилась во второй круг, Ястремская снялась досрочно

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.