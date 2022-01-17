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Игрок сборной Украины по гандболу: Хорватия сейчас даже сильнее Франции

Игорь Яслик
Игорь Яслик
17.01.2022
10:56
Новость
Гандбол

Линейный сборной Украины по гандболу Дмитрий Тютюнник дал комментарий накануне заключительного матча группового этапа чемпионата Европы против хорватов.

 «Как по мне, Хорватия сейчас даже сильнее Франции. У них очень интересная игра в нападении, также восстановился и уже играет их лидер Циндрич. Это тот игрок, который испортит нам много нервов. Задняя линия у них хорошо бросает, весь состав — топовые игроки. Нам будет тяжело с ними, хотя надежда есть.

Главное, что нам нужно исправить — не проигрывать борьбу один в один. Это наша самая большая проблема. Если убрать этот нюанс, то будет гораздо легче.

Мы, к сожалению, многое проигрываем один в один. Когда это происходит, защитнику идет помощь от играющего рядом в обороне партнера, и соперник делает стяжку и выводят игрока на чистый бросок.

Надо жестче играть в защите, встречать, завязывать, не давать им так легко проходить. Мы настраиваемся на хорошую игру, физически — мы готовы», — сказал Тютюнник в интервью каналу XSPORT.

Матч Украина — Хорватия состоится сегодня, начало — 19.00. Ранее наша сборная уступила сербам (23:31) и французам (23:36).

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