Игрок сборной Украины по футзалу: мы найдем силы для полуфинала

Футзалист сборной Украины Игорь Корсун дал комментарий после победного матча с Казахстаном (5:3) в рамках четвертьфинала чемпионата Европы.

«Это очень эмоциональный момент. Всё похоже на сон. Мы очень много работали для этого. Это была отличная игра, обе команды создали много моментов, поэтому я так взволнован. Мы найдем силы для следующего матча — есть события, которые могут случиться только один раз в жизни, поэтому нужно выкладываться по полной. Мы верили с самого начала. Мы были готовы и с первой секунды играли на победу», — приводит слова Корсуна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы сборная Украины 4 февраля встретится с победителем пары Россия — Грузия.

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