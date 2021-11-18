Игрок «Руха» назвал условия достижения успеха в игре с «Шахтером»

Защитник «Руха» Максим Белый дал комментарий накануне матча с «Шахтером» в рамках 15-го тура УПЛ. Игра состоится 20 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский».
«До матча всегда шансы 50 на 50. Да, уровень футболистов «Шахтера» выше, чем у нас, но мы хорошо подготовились за время паузы на матчи сборных. Думаю, болельщики снова увидят интересную игру.
Наша подготовка проходит в обычном режиме. В основном подтягивали тактические недоработки. Понимаем, что в матче с «Шахтером» нам придется много обороняться, у них много индивидуально сильных футболистов. Поэтому готовились целенаправленно к игре с горняками сразу после выходных.
Кучук любит тактику и видеоанализ. У нас каждый день проходят теоретические занятия, но перед матчем с «Шахтером» нас еще ждут более углубленные разборы игры горняков. Больше нам показывают, как правильно располагаться на поле. А к «Шахтеру» особое внимание», — цитирует Белого ресурс Footboom.
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