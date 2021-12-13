Игрок «Миная» прибыл в Баку для подписания контракта с «Карабахом»

В поединке 18 тура чемпионата УПЛ «Колос» - «Минай» нападающего закарпатцев Рустама Ахмедзаде не было даже среди запасных.



Как стало известно Meta-ratings-com.ua нападающий сборной Азербайджана сейчас находится в Баку, где завтра должен пройти медосмотр для многократного чемпиона этой страны - «Карабаха». Если проблем со здоровьем не возникнет, то форвард «Mиная» продолжит карьеру в «Карабахе».

Напомним, что в чемпионате УПЛ Рустам Ахмедзаде провел за «Mинай» 12 поединков и стал автором двух голов, а немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Ахмедзаде в феврале 2021 года прошел процедуру натурализации для сборной Азербайджана, главный тренер которой Джанни Де Бьязи уже привлекал футболиста к играм отбора ЧМ-2022.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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