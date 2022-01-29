Игрок «Мариуполя» о спарринге с «Шахтером»: голы к нам придут в следующих матчах

Полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук поделился впечатлениями от контрольного поединка с «Шахтером» (0:0) на сборе в Турции.
«У нас появилась возможность сыграть с «Шахтером». Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их. Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно всё вспомнить и доработать, а голы еще придут в следующих матчах», — сказал Кащук в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее своим мнением об этом спарринге поделился полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко.
Напомним, что «Мариуполь» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в УПЛ, набрав восемь очков за 18 туров.
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