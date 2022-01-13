Фрибет 3000 UAH
Сербия — Украина. ЧЕ-2022 по гандболу Ливерпуль — Арсенал Милан — Дженоа
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Игрок клуба УПЛ получил дебютный вызов в сборную Ирана

Павел Соловей
Павел Соловей
13.01.2022
19:15
Новость
Футбол

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди получил дебютный вызов в сборную Ирана, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Сбор иранской команды начнется 22 января и продлится до 2 февраля. В рамках сбора будут проведены два важных для сборной матча квалификации к ЧМ-2022 в Катаре.

27 января состоится игра Иран – Ирак в Тегеране. 1 февраля состоится игра Иран – ОАЭ тоже в Тегеране.

В текущем сезоне 26-летний Шахаб провел за «Зарю» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Заря» усилилась воспитанником киевского «Динамо»
«Заря» усилилась воспитанником киевского «Динамо»
«Заря» близка к подписанию хавбека «Мариуполя»
«Заря» близка к подписанию хавбека «Мариуполя»
«Заря» подписала контракты с двумя игроками «Динамо»
«Заря» подписала контракты с двумя игроками «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи