Игрок клуба УПЛ получил дебютный вызов в сборную Ирана

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди получил дебютный вызов в сборную Ирана, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Сбор иранской команды начнется 22 января и продлится до 2 февраля. В рамках сбора будут проведены два важных для сборной матча квалификации к ЧМ-2022 в Катаре.

27 января состоится игра Иран – Ирак в Тегеране. 1 февраля состоится игра Иран – ОАЭ тоже в Тегеране.

В текущем сезоне 26-летний Шахаб провел за «Зарю» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи.

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