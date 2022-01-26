Игрок клуба немецкой Бундеслиги заинтересовал «Динамо»

Киевское «Динамо» пытается усилить свой состав.

Действующий чемпион Украины заинтересовался кандидатурой полузащитника «Хоффенхайма» Мията Гачиновича, сообщает ресурс Tutto Mercato.

Сербский футболист не является основным в немецком клубе. Гачинович в нынешнем сезоне сыграл в Бундеслиге четыре матча. Также 26-летним полузащитником интересуются «Кадис» и «Салернитана», которые рассматривают вариант с арендой.

В послужном списке Гачиновича значатся 17 матчей и два гола за национальную сборную Сербии.

Ранее юношеская команда «Динамо» не доиграла свой контрольный поединок из-за массовой драки.

Напомним, что киевляне ушли на зимний перерыв на втором месте в таблице УПЛ, отставая на два очка от «Шахтера».

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