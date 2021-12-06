Игрок «Динамо» сдал положительный тест на коронавирус и не полетел в Лиссабон

Чемпион Украины понес кадровую потерю накануне матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», который состоится 8 декабря в Лиссабоне.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, защитник «Динамо» Томаш Кендзера заразился коронавирусом, что показал сданный им тест. Таким образом польский футболист не полетел в столицу Португалии на матч с «Бенфикой». Также он пропустит поединок 18-го тура УПЛ против «Зари», после чего «Динамо» отправится на зимний перерыв.

Томаш Кендзера (на переднем плане)

Заменить Кендзеру на позиции правого защитника способны два Александра — Тымчик и Караваев. Также поляк способен сыграть в центре обороны, но там основным является дуэт Ильи Забарного и Александра Сироты.

Ранее левый защитник «Динамо» Виталий Миколенко раскритиковал после матча с «Вересом» газон луцкого стадиона «Авангард».

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