Игрок «Динамо» получил право подписать предварительный контракт с другим клубом

Футболисты имеют право подписывать предварительный контракт с другим клубом за полгода до окончания действующего соглашения.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, у двух защитников первой команды «Динамо» в первой половине следующего года заканчиваются контракты. Трудовой договор Сергея Шабанова истекает 31 мая, и он уже сейчас вправе подписать предварительное соглашение с другим клубом. В январе подобную возможность получит и Никита Бурда, который только осенью провел первые матчи за юниорскую команду «Динамо» после более чем годичной паузы в связи с серьезной травмой.

Как и Бурда, контракт до 30 июня 2022 года имеет сенегальский полузащитник «Динамо» U19 Самба Диалло (10 голов в 13 матчах юниорского первенства).

29-летний Шабанов в нынешнем сезоне сыграл за «Динамо» 6 матчей в чемпионате. Также на его счету 1 игра и 1 гол в Кубке Украины.

После 17 туров УПЛ «Динамо» занимает второе место, имея одинаковое количество очков с «Шахтером» и уступая ему за счет меньше количества забитых мячей. 8 декабря команда Мирчи Луческу проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» на ее поле.

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Также стало известно, что новичок Второй лиги поставил задачу пробиться в первый дивизион.

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