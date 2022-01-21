Игрок «Динамо» на правах аренды перешел в венгерский клуб

Украинский полузащитник «Динамо» Богдан Леднев продолжит карьеру на правах аренды в венгерском «Фехерваре».



Соглашение между клубами рассчитано на один год.

Леднев присоединился к «Динамо» в 2016 году. В сезоне 2016/2017 в составе команды U-19 выступал в Юношеской лиге УЕФА, где динамовцы дошли до 1/8 финала, и стал победителем чемпионатов Украины U-19 и U-21.

Дебют полузащитника за первую команду «Динамо» состоялся в октябре 2017 года в кубковом матче против «Александрии» (3:2). В том же сезоне с 16-ю забитыми мячами стал лучшим бомбардиром молодежного первенства Украины и серебряным призером турнира.

В 2018-2020 годах Леднев выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», а летом 2020-го вернулся в «Динамо», завоевав свой первый трофей на взрослом уровне – Суперкубок Украины.

На счету 23-летнего полузащитника – 32 матча за первую команду киевского «Динамо» и два гола. Чемпион Украины и обладатель Кубка Украины сезона 2020/21 в составе «бело-синих».

В составе «Фехервара» играют украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.



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