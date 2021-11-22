Игрок «Барселоны» с рекордным отрывом в голосах победил в номинации Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport провело ежегодную церемонию награждения, где стал известен победитель номинации Golden Boy 2021. Им стал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри.



Из 40 голосующих авторитетных журналистов со всего мира сразу 24 поставили его на первое место, еще девять — на второе и три — на третье. Испанец набрал 318 баллов и уверенно финишировал на первом месте.

На втором месте англичанин Джуд Беллингем из «Боруссии» — у него 119 баллов. К слову, никогда в истории трофея Golden Boy не было такого разрыва между первым и вторым местом.

В прошлом году победу в этой номинации одержал победу норвежец Эрлинг Холанд.

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