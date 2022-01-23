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Игравший в Португалии экс-вратарь сборной Украины приехал в клуб КПЛ

Маргулан Жакып
Маргулан Жакып
23.01.2022
08:01
Новость
Футбол

​Как стало известно​ Meta-ratings.kz, украинский вратарь Евгений Кучеренко приехал в расположение в «Аксу» на УТС в Турции.

​22-летний воспитанник киевского «Арсенала» и донецкого «Шахтера» может стать игроком павлодарского клуба в ближайшее время. 

После выступлений за молодежные команды донецкого «Шахтера» для получения игровой практики отправился в клуб третьей лиги Португалии – «Лейрию». 

Сыграв за полгода одну игру, в 2020 году перешел в «Колос» из Ковалевки и дебютировал в украинской Премьер-лиге. 

Последние полгода выступал в Первой лиге Украины за хмельницкое «Подолье». Сыграл 14 матчей, в которых 8 матчей провел на «ноль», пропустил 12 мячей. 

Привлекался в молодежную сборную Украины. Трансферная стоимость игрока оценивается в 125 тысяч евро.

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