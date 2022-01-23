Игравший в Португалии экс-вратарь сборной Украины приехал в клуб КПЛ

​Как стало известно​ Meta-ratings.kz, украинский вратарь Евгений Кучеренко приехал в расположение в «Аксу» на УТС в Турции.



​22-летний воспитанник киевского «Арсенала» и донецкого «Шахтера» может стать игроком павлодарского клуба в ближайшее время.

После выступлений за молодежные команды донецкого «Шахтера» для получения игровой практики отправился в клуб третьей лиги Португалии – «Лейрию».



Сыграв за полгода одну игру, в 2020 году перешел в «Колос» из Ковалевки и дебютировал в украинской Премьер-лиге.



Последние полгода выступал в Первой лиге Украины за хмельницкое «Подолье». Сыграл 14 матчей, в которых 8 матчей провел на «ноль», пропустил 12 мячей.



Привлекался в молодежную сборную Украины. Трансферная стоимость игрока оценивается в 125 тысяч евро.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.