Игнатенко включен в заявку «Бордо» на матч с «Реймсом»

06.02.2022
13:29
Новость
Футбол
В поединке 23-го тура чемпионата Франции «Бордо» сыграет на выезде против «Реймса». Матч пройдет 6 февраля и начнется в 16:00.
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко попал в заявку «Бордо».
Игнатенко этой зимой на правах аренды перешел в «Бордо». Права на футболиста принадлежат «Шахтеру».
На данный момент «Бордо» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков в 22 матчах.
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Фото: Игнатенко провел первую тренировку в «Бордо»
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