Игнатенко включен в заявку «Бордо» на матч с «Реймсом»

В поединке 23-го тура чемпионата Франции «Бордо» сыграет на выезде против «Реймса». Матч пройдет 6 февраля и начнется в 16:00.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко попал в заявку «Бордо».

Игнатенко этой зимой на правах аренды перешел в «Бордо». Права на футболиста принадлежат «Шахтеру».

На данный момент «Бордо» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков в 22 матчах.

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