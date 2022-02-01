Игнатенко: сразу сказал агенту заниматься вопросом перехода в «Бордо»

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко поделился первыми впечатлениями от пребывания в «Бордо». Он переходил в французский клуб из «Днепра-1», но права на игрока принадлежат «Шахтеру».

«Когда поступило предложение, то я сказал агенту заниматься этим вопросом, потому что это Лига 1 — один из топ-5 чемпионатов. Я знал, что «Бордо» — великий клуб во Франции с большой историей. Для меня это хороший шанс проявить себя, поэтому долго даже не думал.

Английский язык? Разговариваю, но немного. Сейчас я нанял репетитора по французскому, потому что, насколько знаю, что во Франции мало разговаривают на английском. Не думаю, что язык будет для меня преградой. Также буду заниматься английским — языки нужны.

Знаю, что у «Бордо» сейчас трудности, но уверен, что мы выберемся из этой ситуации, приложим все усилия, чтобы остаться в Лиге 1.

«Шахтер» — мой клуб, но не родной. Родной — «Металлург» (Запорожье). «Шахтер» мне многое дал. Но политика горняков — это бразильские игроки. У них на моей позиции играет Тарас Степаненко — легенда клуба. Они считают, что он сильнее меня. Нет проблем, злости и агрессии к «Шахтеру». Всегда рад за них и поддерживаю.

Моя задача — остаться здесь, играть здесь, приносить пользу команде. Все зависит только от меня. Надеюсь, что помогу, усилю команду и останусь здесь. Других ответов у меня нет. Я очень хочу этого, переподписать здесь контракт и не подвести руководство, которое доверилось мне», — сказал Игнатенко в интервью клубному телеканалу «Бордо».

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