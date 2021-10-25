Игнатенко: после выхода Шапаренко и Сидорчука «Динамо» стало больше давить и нагнетать

Полузащитник «Днепра-1» Даниил Игнатенко поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:2) в рамках 12-го тура УПЛ.

«В первом тайме мы действовали хорошо, контролировали игру. Даже в противостоянии с таким соперником абсолютно его не опасались и отобрали у него мяч.

Было два хороших момента — у Ярмолюка, и когда мяч чуть не дошел до Довбика. Особо отмечу момент у Егора, ведь если бы он попал в ворота, то процентов на 80 это был бы гол.

Ну а быстрый гол во втором тайме сломал нам игру, хотя и после пропущенного мяча мы собрались и играли хорошо, и только второй гол уже, думаю, закрыл матч.

Есть ли разница между дуэтами Шепелев — Андриевский и Сидорчук — Шапаренко в полузащите «Динамо»? В первом тайме гораздо легче было играть. После перерыва соперник стал больше давить и нагнетать, ведь киевлянам нельзя терять очки. Ничего страшного, для нас главное не терять свои очки с конкурентами и командами, что ниже нас в турнирной таблице. У «Динамо» свои задачи, у нас — свои, и из этого поражения никто трагедии не делает. Главное не опускать голову и работать дальше, и я убежден что нам все удастся», — цитирует Игнатенко официальный сайт «Днепра-1».

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