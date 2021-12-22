Гвоздик прокомментировал возвращение в ринг и возможный бой с Биволом

Бывший чемпион полутяжелого веса, украинец Александр Гвоздик прокомментировал слухи о его скором возвращении в профи и поединке против действующего обладателя пояса WBA Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).



«Нужно об этом поговорить, но все равно я понимаю, что это не более чем разговоры, потому что я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день, как я и говорил ранее, когда я простаиваю и мой актив как боксера очень быстро обесценивается.

Я не думаю, что Диме это нужно. Не с точки зрения, что я могу доставить какие-то проблемы, а с точки зрения, что это в принципе не интересно. Но в целом, опять же, я с удовольствием поговорю с ним, мы можем встретится и обсудить все детали».

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