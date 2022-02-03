Гвоздик оценил свои шансы сыграть за «Металлист» на турнире Winter Cup

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал о том, сыграет ли он за «Металлист» на турнире Winter Cup, который пройдет в Турции.

«Вы прямо-таки все тайны хотите узнать. Я же не футболист, и вы это прекрасно знаете.

По поводу моего выступления за «Металлист» ‒ посмотрим. Окончательное решение еще не принято. Вероятность такая есть.

Я бы однозначно сыграл на позиции нападающего. Потому что если защитник допустил ошибку, то это гол, а если ошибся нападающий, то просто не забил», — сказал Гвоздик в интервью FanDay.net.

Напомним, что турнир должен был стартовать сегодня, но из-за непогоды матч «Полесья» – «Верес» перенесли на 4 февраля. Начало – в 15:00.

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Источник: «Металлист» усилился бразильским форвардом

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