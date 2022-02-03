Гвоздик и Ярославский поддержат «Металлист» на турнире Winter Cup 2022» в Турции

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) и президент «Металлиста» Александр Ярославский призвали поддержать клуб на футбольном турнире Winter Cup 2022.

«Дорогие друзья, поддержите харьковский «Металлист» на футбольном турнире в Турции Winter Cup 2022», – сказал Гвоздик.

Ярославский отметил, что они вместе с Гвоздиком вылетят в Турцию, чтобы поддержать клуб.

Отметим, что Winter Cup 2022 организовывают телеканалы «Футбол 1/2/3». Этот турнир возможен благодаря партнерской помощи группы BGV Геннадия Буткевича и DCH Александра Ярославского.

Напомним, участниками Winter Cup 2022 являются «Металлист», «Верес», «Полесье» и «Черноморец».

Турнир начнется 3 февраля и продлится до 12 числа. На турнире будет сыграно шесть матчей. Все поединки стартуют в 19:00 по Киеву.

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Источник: «Металлист» усилился бразильским форвардом

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