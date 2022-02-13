Гвардиола сделал большой комплимент для Зинченко

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением об Александре Зинченко, который провел полный матч против «Норвича» (4:0) в рамках АПЛ.

«Нам нужны все игроки состава. Не можем играть во всех турнирах только с 11-ю футболистами. У нас нет никаких сомнений по составу. Знаю, насколько все наши игроки важны — в этом сезоне все будут нам помогать. Самое главное – как они играют, каждый футболист старался изо всех сил.

Когда Зинченко не играет, потому что Канселу в хорошей форме — он знает и принимает это. То же и в ситуации Фернандиньо и Родри. Им не нужно убеждать меня или своих одноклубников, но должны хорошо играть — что они и сделали. Зинченко был исключительным.

В этом сезоне было много соревнований, все вовлечены, мы не можем играть с 11-ю футболистами. Теперь у нас матчи каждые три дня, постоянные переезды — нам нужны свежие ноги», — цитирует Гвардиолу ресурс Manchester Evening News.

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