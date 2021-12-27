Гвардиола рассказал о роли Зинченко в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о своей философии и роли защитников в игре команды. «Горожане» вчера выиграли у «Лестера» со счетом 6:3.
«Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.
Но мы владеем мячом. Мяч — единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.
Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов», — сказал Гвардиола в интервью ресурсу Manchester Evening News.
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