Гвардиола рассказал о роли Зинченко в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о своей философии и роли защитников в игре команды. «Горожане» вчера выиграли у «Лестера» со счетом 6:3.

«Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.

Но мы владеем мячом. Мяч — единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов», — сказал Гвардиола в интервью ресурсу Manchester Evening News.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Все тренерские отставки уходящего года в украинской Премьер-лиге

10 боев из мира бокса в 2021 году, о которых будет тяжело забыть

Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.