Гвардиола пообещал пообщаться с Зинченко насчет политической ситуации в Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что поговорит с Александром Зинченко о политической обстановке в Украине.



«Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе всего 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом.

Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Тяжело это принять. Соседние страны, которые были вместе. Нужно оставаться сильным. К сожалению, происходит то, что происходит.

Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации намного лучше меня», – сказал Гвардиола в интервью сайту «горожан».

Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.

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