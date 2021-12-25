Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о возможности проведения Олимпиады в Украине.



«На сегодняшний день идет самое мощное за всю историю независимости Украины развитие инфраструктуры.

Почему в единичных зимних видах спорта мы выступаем на уровне, а остальные – не развиты? Потому что у нас негде тренироваться. А тренироваться за границей – очень дорого.

И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет, – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине.

Юношеских – в 2028 году и зимних Олимпийских игр – в 2030.

Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура.

Мы понимаем, что чем больше будет спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься.

Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет, понимаете?», – сказал Гутцайт.

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