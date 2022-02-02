Гутцайт: были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об обвинениях антидопингового центра Украины в организации тестирования спортсменов по предварительной записи.



«Мы сейчас полностью сотрудничаем с WADA. Провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они запрашивали, когда это взорвалось.

Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие последствий для украинских спортсменов по результатам расследования.

Слава Богу, таких критических нарушений больше не было. С самого начала было понятно, что украинский кейс полностью отличается от российского», - сказал Гутцайт в интервью Tribuna.com.

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