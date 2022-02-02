Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие

Гутцайт: были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
15:31
Новость
Другие

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об обвинениях антидопингового центра Украины в организации тестирования спортсменов по предварительной записи.

«Мы сейчас полностью сотрудничаем с WADA. Провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они запрашивали, когда это взорвалось.

Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие последствий для украинских спортсменов по результатам расследования.

Слава Богу, таких критических нарушений больше не было. С самого начала было понятно, что украинский кейс полностью отличается от российского», - сказал Гутцайт в интервью Tribuna.com.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сборная Украины проиграла Португалии, но вышла в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
Сборная Украины проиграла Португалии, но вышла в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы
Сборная Украины по биатлону стала восьмой в гонке, которую выиграла Норвегия
Сборная Украины по биатлону стала восьмой в гонке, которую выиграла Норвегия

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи