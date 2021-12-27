Гуцуляк: со мной связывались насчет британской визы из сборной Украины

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк подтвердил информацию о том, что он входит в расширенный состав сборной Украины, которой в марте предстоит полуфинальный стыковой матч с Шотландией за право сыграть на ЧМ-2022.
«Да, связывались со мной насчет насчет визы. Но пока еще ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов.
Эмоции? Конечно, положительные, но это только расширенный список. Надо работать, хорошо провести сборы и все будет хорошо.
Половина отпуска уже прошла. Отдохнул в Доминикане, уже прилетел. Еще, может, в Буковель поеду на пару дней», — приводит слова Гуцуляка ресурс FanDay.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.