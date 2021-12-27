Фрибет 3000 UAH
Биатлон: Рождественская гонка
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Гуцуляк: со мной связывались насчет британской визы из сборной Украины

Игорь Яслик
Игорь Яслик
27.12.2021
21:00
Новость
Футбол

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк подтвердил информацию о том, что он входит в расширенный состав сборной Украины, которой в марте предстоит полуфинальный стыковой матч с Шотландией за право сыграть на ЧМ-2022.

«Да, связывались со мной насчет насчет визы. Но пока еще ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов.

Эмоции? Конечно, положительные, но это только расширенный список. Надо работать, хорошо провести сборы и все будет хорошо.

Половина отпуска уже прошла. Отдохнул в Доминикане, уже прилетел. Еще, может, в Буковель поеду на пару дней», — приводит слова Гуцуляка ресурс FanDay.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

10 боев из мира бокса в 2021 году, о которых будет тяжело забыть
10 боев из мира бокса в 2021 году, о которых будет тяжело забыть
Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году
Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году
От загулов, конфликтов и драк до уголовного дела: все залёты Селезнева в уходящем году
От загулов, конфликтов и драк до уголовного дела: все залёты Селезнева в уходящем году

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи