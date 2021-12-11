Гура: «Шахтер» побежал радоваться так, как будто Лигу чемпионов выиграл

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал матч 18-го тура украинской Премьер-лиги с «Шахтером», который завершился поражением александрийцев со счетом 1:2.

«Ребята выложились на футбольном поле, делали все, что мы от них просили. Я очень благодарен им, думаю, болельщикам тоже приятно было. Забили гол и побежали радоваться так, как будто Лигу чемпионов выиграли.

Это был заключительный матч в этом году, довольны тем местом, на котором мы находимся. В некоторых матчах мы не добрали очки. Все сами знают, где мы потеряли очки — в тех играх, где проиграли. Во второй части сезона посмотрим. На трансферы можно ожидать, будем смотреть», — сказал Гура в эфире телеканала «Футбол 1».

На зимний перерыв «Александрия» ушла на шестом месте в турнирной таблице УПЛ.

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