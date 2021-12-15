Гура оценил шансы «Александрии» в кубковом противостоянии с «Динамо»

Во время проходившей сегодня в Киеве жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины «Александрии» выпал в соперники один из фаворитов турнира — киевское «Динамо».



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер «горожан» Юрий Гура рассказал о предстоящем соперничестве с киевлянами и оценил шансы своей команды.

Юрий Гура

«На этом этапе слабых команд априори не бывает. Как я оцениваю жребий? Кто бы по нему нашей команде ни выпал, все равно с каждым придется играть. Главными фаворитами кубкового розыгрыша являются оба наших флагмана — киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Эти команды в чемпионате борются за медали, всегда стремятся к максимальным результатам. Посмотрим, как подготовятся динамовцы и как подготовимся мы во время зимнего антракта.



Какие задачи ставится перед «Александрией» в нынешнем розыгрыше Кубка Украины? Пока ничего не обсуждалось. Насчет этого в клубе не разговаривали. Полагаю, что этот вопрос будет решаться не раньше следующего года, в преддверии весенней части сезона.



Раньше перед «Александрией» наверняка ставилась задача выиграть национальный Кубок, так как в этом случае команда сразу же попадала в Лигу Европы».

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