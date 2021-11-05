Гура – о победе над «Металлистом 1925»: игроки очень хорошо выполнили свою работу

Главный тренер «Александрия» Юрий Гура прокомментировал матч 14-го тура УПЛ с «Металлистом 1925». Александрийская команда обыграла харьковчан со счетом 2:0.

«Кубковые матчи и матчи чемпионата Украины отличаются, разные задачи. Мы не ставили для себя важность на кубковый матч, победа была, но важнее победа в чемпионате. Сегодня игроки очень хорошо выполнили свою работу», — сказал Гура в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Александрия» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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